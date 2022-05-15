Швеция, как ожидается, подаст заявку на членство в НАТО 17 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщила в воскресенье газета Svenska Dagbladet.

По ее данным, дата отправки заявки будет зависеть от того, успеет ли Финляндия к тому времени принять решение о вступлении. По мнению финских экспертов, существует риск того, что намеченные на понедельник дебаты в парламенте Суоми по вопросу о членстве в альянсе могут затянуться.

Согласно плану, две северные страны хотели бы отправить документы в Брюссель одновременно.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил в интервью шведской газете Aftonbladet, что республика может подать заявку на вступление в НАТО 18 мая.