11 марта в Берне прошел митинг, участники которого призывали власти Швейцарии сохранять нейтралитет в конфликте в Украине. Об этом сообщает издание Berner Zeitung.

Уточняется, что в акции приняли участие от двух до трех тысяч человек. Как подчеркнул один из организаторов митинга — движение Mass-Voll, демонстрация не проводится против Украины или России. «Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами», — указало Mass-Voll.

По данным газеты, участники акции требовали немедленного снятия антироссийских санкций и возращения Швейцарии к 100-процентному нейтралитету.