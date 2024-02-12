В Осло состоялся ряд концертов выдающегося азербайджанского джазового музыканта Раина Султанова с норвежскими музыкантами, посвящённый сохранению зелёного мира, сообщает #.

Раин Султанов выступил с двумя концертами в дуэте с известным пианистом лейбла ECM Тордом Густавсеном и с гала-концертом, на котором собрались практически все известные современные норвежские джаз музыканты, такие как Арилд Андерсон, Бендик Хофсет, Хельге Иберг, Хельге Лин, Карл Сеглем. На гала концерте выступили также азербайджанские музыканты Турал Рафаэль и Хикмет Бабазаде.

Главным посылом гала-концерта стала тема сохранения природы, исчезающих видов животных, солидарность во имя зелёного мира, которая обьединила и стала общей идеей всех музыкантов проекта. Зал стоя апплодировал исполнителям, которые показали высочайший уровень и дали публике возможность открыть для себя новые формы музыки.

Проект Раина Султанова «Синий Кит» был записан за одной из самых престижных звукозаписывающих студий Европы и в скором времени будет издан европейским лейблом.