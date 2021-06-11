Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщило в пятницу швейцарское правительство.

«На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента [США Джо] Байдена и [президента России] Владимира Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве», — указывается в сообщении.

ВВС Швейцарии будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством, отметило правительство. Ограничения вводятся с 8 часов утра 15 июня до 8 часов утра 17 июня по местному времени. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него «не будут затронуты ограничениями».(ТАСС)