Швейцария возобновила импорт золота из России впервые после начала войны России против Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на швейцарское Федеральное таможенное управление.

Согласно данным издания, в мае в конфедерацию было импортировано из России 3 тонны драгоценного металла, что составляет 2% от общего объема ввозимого страной золота. С декабря 2021 года по февраль 2022-го Россия поставила в Швейцарию почти 10 тонн золота. Только в феврале эта страна импортировала 121 тонну золота на сумму 6,6 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд).

Крупнейшими покупателями швейцарского золота, чистота которого регулируется законом, стали Китай и Индия. Аффинажные заводы Швейцарии удовлетворяют до двух третей мирового спроса на переработанное золото.