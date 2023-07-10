Швейцария поддерживает запрет на кассетные боеприпасы и призывает все страны не применять их. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, отвечая на вопрос о позиции его страны в связи с решением США поставить такое оружие Украине.

«Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединенными Штатами, — отметил Эльчингер. — Как государство — участник Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов Швейцария поддерживает запрет на это оружие и призывает все государства не применять его». «Неизбирательные или несоразмерные атаки запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права», — заключил официальный представитель МИД.