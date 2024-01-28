Apple убедила ЕС не распространять действие закона о цифровых рынках (DMA) на iPad. Таким образом, возможность установки приложений из сторонних источников появится только на iPhone. Об этом сообщает издание 9To5Mac.

DMA требует, чтобы с марта 2024 года держатели крупных цифровых платформ вроде Apple, Google и Microsoft не ограничивали распространение приложений. Требования закона при этом тем строже, чем больше пользователей у так называемых превратных сервисов вроде App Store.

Apple удалось убедить Европейскую комиссию в том, что iPad и iPhone – это устройства с разными аудиториями. Следовательно, аудиторию App Store на iPhone и iPad объединять нельзя и требования к ним должны предъявляться разные.

В итоге, как пишет 9To5Mac, ряд самых строгих требований DMA распространится только на iPhone. В частности, в марте появится возможность загружать на смартфоны Apple приложения из сторонних источников. Также пользователям iPhone разрешат менять браузер по умолчанию, а модуль NFC станет доступен всем приложениям, а не только Apple Pay.

Все перечисленные изменения появятся на iPhone c выходом iOS 17.4, которая уже проходит бета-тестирование и доступна разработчикам. (gazeta.ru)