Правительство Швейцарии сообщило о присоединении страны к санкциям, введенным против России Евросоюзом в рамках 11-го пакета. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

«Федеральный совет был проинформирован 28 июня, что департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям <…> расширил санкционный список по России. Изменения вступят в силу сегодня в 18:00. Таким образом, Швейцария вводит санкции против новых физических и юридических лиц, решение о которых было принято Евросоюзом 23 июня в рамках 11-го пакета санкций», — говорится в заявлении.

Правительство напомнило, что 23 июня ЕС ввел санкции и ограничения на поездки в отношении 71 физического лица и 33 компаний и организаций. Санкции направлены, в частности, против «военнослужащих российских вооруженных сил, высокопоставленных представителей российских государственных СМИ, а также членов ЧВК «Вагнер». Активы этих лиц, компаний и организаций в Швейцарии «должны быть заморожены, и о них необходимо сообщить в государственный секретариат экономики». Физическим лицам запрещен въезд в Швейцарию и транзит через нее.