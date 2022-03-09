Украина несколько дней ждет решительного штурма Киева, Харькова и Мариуполя. Однако ожидания не оправдываются. Не потому, что Москва не хочет, пытается собрать как можно больше войск по указанным направлениям и еще на юге против Николаева и Одессы, но что-то не получается.

Огромная колонна длиной 64 км, которая направлялась к Киеву, остановилась в 30 км от украинской столицы и не двигается уже несколько дней. Постепенно ее танки, БМП и другую технику уничтожает украинская артиллерия и байрактары. Все попытки хоть как-то наступать пресекаются защитниками столицы. Причина остановки колонны и не ее одной банальна — нет горючего. И не только его. Российские солдаты от голода не только грабят магазины, но отбирают продовольствие у местного населения. Как мы писали в газете # (https://zerkalo.az/tajnaya-i-otkrytaya-diplomatiya-vojny/), для российской армии в Украине наступил логистический ад.

Как сказал знаменитый американский генерал Джон Першинг, пехота выигрывает сражения, а логистика — выигрывает войны. Вывод напрашивается сам собой.

Под Харьковом положение у российской армии не лучше. Решительным контрнаступлением противник был выбит из города Чугуева и тем самым существенно улучшилась оперативная ситуация для защитников города. Характерно, что в небе Харькова каждый день сбивают российские самолеты, а их пилоты, по российским описаниям асы, воевавшие в Сирии и получившие за это ордена, теперь дают показания украинским следователям на тему, кто приказал бомбить мирное население. Как-то у таких героев быстро спадает спесь, когда они бьют не по мирным жителям, а встречают настоящий отпор.

Как сообщило командование украинской морской пехоты, ночью 7 марта украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты на нем частично разместили переброшенные из Крыма вертолеты и другую авиатехнику. Уничтожено более 30 вертолетов врага, техника и живая сила.

Вернемся к Харькову. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщило об успешной операции по ликвидации начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России генерал-майора Виталия Герасимова.

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев сообщил некоторые подробности этой операции. По его словам, после ликвидации Герасимова и части его штаба на российской стороне фронта началась форменная паника. Настолько сильная, что некоторое время не могли вывезти в Россию тела генерала и его офицеров.

Обнаружилась интересная деталь, в том числе и этой операции. Оказалось, что сверхсекретная система связи «Эра» не работает в Украине. В ее разработку, производство и постановку на вооружение были истрачены миллиарды долларов, а в результате получили неработающий телефон. В силу этого сотрудники ФСБ, штабные офицеры и командиры всех уровней пользуются обыкновенными мобильными телефонами, которые прослушивает украинская разведка. Именно так был обнаружен штаб Герасимова, а потом Силы специальных операций (ССО) ювелирно осуществили ликвидацию. По другим данным по штабу ударила ракета из беспилотника. Байрактар в действии.

Это не единственная такая операция. Несколько дней назад под Мариуполем был убит командир 7 десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Андрей Суховецкий. И как водится, на российской стороне начались разброд и шатание. Воспользовавшись этим, украинская армия провела успешную контрнаступательную операцию, в ходе которой было уничтожено более 30 танков. Потери противника в личном составе уточняются.

С полковниками тоже беда. По подтвержденным данным убито их более 12, о числе подполковников с такой же участью не сообщается.

Такое впечатление, что украинская разведка и ССО взяли пример с израильтян. Они методично и целенаправленно уничтожали руководителей террористических организаций и тем самым усложняли или даже делали невозможным оперативное управление соответствующими подразделениями. Подобное мы наблюдаем в ходе текущей войны и с российскими войсками.

В ходе второй Карабахской войны проявилось низкое качество и технологическая отсталость российской военной техники. В Москве все списали на неумение армянских военных с ней обращаться и использовать. Этот фактор, несомненно, имел место, но гораздо важнее был первый. Имидж российской армии, как передовой во всех отношениях, оказался дутым и сразу лопнул, когда она столкнулась не с мирными жителями Алеппо, а с подготовленной и вооруженной армией Украины.

Почему система сверхсекретной связи «Эра» не функционирует в Украине? Потому что она работает в диапазоне мобильной связи 4G. Ее вышки под Харьковом и Мариуполем разрушили артиллерийским огнем и бомбежками, отчитались об успехах, а вот о сверхсекретной связи не подумали. И кто вообще придумал систему связи, в основу которой положили инфраструктуру противника. Такое впечатление, что в высшем российском военном руководстве засели украинские агенты. Вплоть до министра обороны.

Вот когда проявляется присущая российскому режиму показуха и воровство. Красивые центры управления с огромными дисплеями, отчеты о самом передовом оружии и вот такой финал на поле боя. Так во всем.

Второе направление расходования средств российского бюджета на агентуру в Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала организаторов так называемой Федеративной республики Украина. Коллаборанты планировали расколоть страну и создать новую народную республику, в которую вошли бы Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области в западной части страны. Заодно вели подрывную деятельность в тылу украинской армии.

Владимир Путин очень рассчитывал на таких агентов и их подрывную деятельность в Украине. Понять его можно. На создание пятой колонны были ассигнованы огромные средства, а результат не нулевой, а отрицательный. Теперь начальник государства российского решил разобраться, на что были потрачены все деньги, ведь в Украине оккупантов встречают не с цветами, а залпами артиллерии.

Как сообщает агентство УНИАН, по данным украинской разведки Путин отдал приказ начальнику контрольно-ревизионного управления администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королеву разобраться, куда были направлены средства, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине последние восемь лет.

В расхищении средств подозреваются бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие чиновники, отвечающие за украинское направление.

По данным украинской разведки, упомянутые бюрократы украли около $5 млрд. Путин считал, что эти деньги направили на пропаганду, агитационную деятельность, агентов среди националистических организаций, сеть активистов и так далее. Однако президента России все восемь лет снабжали откровенной дезинформацией, а средства просто воровали. Расследование, которое инициировал российский президент, должно стать тревожным звоночком и для кума Путина Виктора Медведчука. Он потратил на те же цели около $1 млрд.

Вообще количество прилетающих черных лебедей растет с каждым днем. Тут не только финансовые санкции, но и приближающееся нефтяное и газовое эмбарго.

Вдруг в Кремле поняли, что шутки кончились, а проблем просто невпроворот. И началась активная дипломатия. Об этом в следующем материале.