Уже десять дней как Украина отражает агрессию России. В военном отношении blitzkrieg провалился, а это повлекло за собой военно-стратегические и военно-политические последствия.

Начнем с первых.

Из-за провала быстрого фронтального наступления начали сказываться долгосрочные факторы.

Во-первых, оказалось, что хваленых калибров и искандеров мало. Турция закрыла Проливы для российских военных кораблей, а с ними в Черное море не поступили калибры морского базирования. Сухопутные уже все расстреляли и на поставки с заводов надеяться не приходится.

Во-вторых, не хватает оружия, так российское воинство его либо растеряло, либо оно попало к украинцам в виде трофеев. Тульский завод и другие предприятия Ротенберга не в состоянии выполнять заказы для закрытия дефицита оружия. То же самое с патронами и снарядами. С ними совсем плохо, так как нет сырья. Раньше поставки были в основном из Словении, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали. Реально получить оружие с заводов только через три-четыре месяца.

В-третьих, неизбежно наступает логистический ад. Линии снабжения наступающих российских войск растянуты и подвергаются непрерывным атакам и обстрелам. Использование железнодорожного транспорта возможно только эпизодически и только на определенных направлениях. При этом 60 железнодорожных цистерн с горючим были уничтожены украинскими БПЛА.

В остальном тяжесть задач снабжения ложится на автотранспорт. Колонны растягиваются на десятки километров и легко обстреливаются украинской артиллерий и байрактарами.

Как следствие, передовые подразделения останавливаются из-за нехватки горючего, танки и БТР с БМП бросаются, а их экипажи бродят по полям и селам в поисках хоть какой-то еды. Если ее не находят, то сдаются в плен, где их кормят и обогревают да еще разрешают позвонить домой, чтобы сообщить о себе родителям и близким.

Следующий черный лебедь — это огромные санкции, которые уже привели к обвалу курса рубля и ценных бумаг. С некоторых пор этот финансовый и экономический фактор стал политическим.

Можно надувать пропагандистские щеки и рассказывать сказки на федеральных каналах, что России все это только на пользу, но население прекрасно понимает, во что выльется девальвация рубля на 45-50%.

Интересны результаты опроса российских граждан. Их совершенно не волнуют гибель людей и разрушения в Украине.

Не больше беспокоит их и рост потерь среди солдат и офицеров российской армии.

Вот что их действительно затрагивает, так это перспектива экономического и финансового коллапса, тягот, связанных с ростом цен, дефицитом продуктов, ухудшение условий жизни и быта.

С каждым днем все яснее становится факт, что военной победы добиться не удастся. Украина сдаваться не собирается и более того, отвергает все условия российского ультиматума по поводу демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса.

Здесь вступают в действия политические и дипломатические действия. Они распадаются, как обычно, на открытые и тайные.

Даже среди многоголосия пропагандистского прославления войны с Украиной начинают звучать несколько иные мотивы. Андрей Белоусов, советник президента Владимира Путина по экономике заявил, что санкции не вечные и очень надеемся на их отмену. Отметим, что Путин прислушивается к своему советнику и просто так Белоусов заявлять не будет.

Далее сам Путин как-то мирно сказал, что Россия никому не угрожает, надо нормализовать отношения.

С одной стороны такие сигналы можно рассматривать, как желание начать хоть какие-то переговоры. Не случайно министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о готовности встретиться в Стамбуле со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

С другой стороны, из Москвы снова начали говорить языком ультиматумов и угроз. Выступая на телеканале «Россия 24» Путин заявил, что «Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять — если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности, и если это произойдет — это будет целиком и полностью на их совести». Другими словами, опять ультиматумы.

Воздействие санкций в полной мере скажется через две-три недели, и далее будет нарастать как снежный ком. Как сказал один специалист в IT-секторе, надо готовиться переходить на счеты, арифмометры, логарифмические линейки и пишущие машинки. Из России ушли IT-гиганты Microsoft и Oracle. Первую фирму знают все, на компьютерах которых установлена система Windows, а вторую кто имеет базы данных. Не будем вдаваться в подробности, но без этого программного обеспечения действительно придется переходить на инструменты начала ХХ века.

И это фактор не экономический, а политический. Здесь мы переходим от дипломатии открытой к тайной.

Российский олигарх Алишер Усманов находится под очень жесткими санкциями Великобритании. Так получилось, что его жена Ирина Винер-Усманова тренировала Алину Кабаеву, и через нее семейство Усмановых приблизилось к Путину.

Видимо Усманов знал о предстоящем вторжении в Украину, так как еще в январе пытался продать свои особняки в Лондоне и графстве Сурей. Не получилось и сейчас вся его собственность в Великобритании заморожена. По данным газеты La Repubblica, на Сардинии власти Италии арестовали виллу Усманова, а власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую его яхту «Дилбар» стоимостью в $600 млн.

И вдруг российские СМИ радостно завопили, что Усманов получил в США генеральную лицензию и с него сняты все санкции. Все это благодаря лоббизму его фирм и коррупции и так откупимся от всех санкций.

На самом деле все совсем не так. Лицензия разрешает все операции и разблокирует имущество организаций на 50% и более принадлежащих Усманову. При выполнении двух условий.

Первое. Деятельность компаний не может быть направлена против Украины. И второе. Разрешается только дебет с бухгалтерских счетов этих компаний. Другими словами, можно брать деньги или переводить их на другие счета, но нельзя получать прибыль. Таким образом, работа этих фирм и организаций фактически парализована и за ними установлен жесточайший контроль министерства финансов.

Генеральная лицензия Усманову выдана, потому что он близок к Путину и имеет, как говорят американцы, back channel — прямой доступ к российскому президенту. Тем самым это возможность вести непубличные переговоры и для этого Усманову дали некоторые возможности.

Пекин тоже начал определенные телодвижения. Впервые официально Китай выразил глубокую озабоченность в связи с происходящим в Украине. Особенно из-за событий вокруг Запорожской АЭС. Характерно, что в заявлении нет прежних ссылок на то, что Россия имеет законные озабоченности своей безопасностью. Тем самым Москве прямо дают понять, что пора заканчивать всю эту канитель со вторжением и пора как-то переходить от военной фазы к дипломатической.

Путин оказался как в военном, так и экономическом глухом тупике. У него нет хороших решений и приемлемых для него выходов. Скорее всего, следует ожидать после возникшей оперативной паузы попытки концентрации сил и средств для последнего штурма по следующим направлениям — на Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев с Одессой. Украинская армия к нему готовится и контрнаступательными действиями уже сейчас улучшает свои позиции под Харьковом и Черниговом.

Киев очень споен и не спешит соглашаться на какие-то переговоры, кроме обсуждения создания и функционирования гуманитарных коридоров. Москва нервничает и переговоры срывает.

Появляются признаки грядущего перелома, вот почему украинское руководство уверенно в своей позиции и не собирается обсуждать московские ультиматумы.

Время работает на Украину, и каждый день приближает поражение Путина.