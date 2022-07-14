В культурной столице Азербайджана — городе Шуша проходят Дни поэзии Вагифа, сообщает #.

Одно из главных культурных событий организовано Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.

Дни поэзии Вагифа проходят во второй раз после освобождения города Шуша от оккупации.

Дни поэзии с участием деятелей культуры и искусства, членов Союза писателей Азербайджана, молодых писателей, поэтов открылись книжной выставкой.

Мероприятия продлятся до 15 июля.

Молла Панах Вагиф – азербайджанский поэт 18 века, визирь Карабахского ханства.

Могила Моллы Панаха Вагифа находится в Шуше. В 1982 году на месте его захоронения был открыт мавзолей, ставший одним из символов Шуши. С 1982-го и вплоть до оккупации армянской стороной города Шуша в культурной столице Азербайджана проводились Дни поэзии Вагифа, учрежденные по инициативе Гейдара Алиева.

За время оккупации азербайджанских территорий армянская сторона разрушила Мавзолей Вагифа, как и большинство других культурно-исторических и религиозных объектов Азербайджана.

В 2021 году Мавзолей Вагифа был восстановлен и возобновлены Дни поэзии Вагифа.