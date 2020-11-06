Штат Джорджия закончит подсчет бюллетеней в течение 10 дней после окончания голосования

В американском штате Джорджия закончат подсчет голосов в течение 10 дней после окончания голосования. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местные власти.

Ранее штаб Трампа подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.