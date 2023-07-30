Владелец Twitter Илон Маск заявил, что штаб-квартира компании останется в Сан-Франциско, несмотря на то, что многие компании «покинули город».

«Сан-Франциско, прекрасный Сан-Франциско! Хотя многие оставили тебя, мы всегда будем твоим другом», — написал Маск в Twitter.

Он дал понять, что Twitter, переименованный в X, не последует примеру других компаний, которые «одна за другой покинули город или покидают его». «Они ожидают, что Х тоже уедет. Мы этого не сделаем», — сказал Маск.