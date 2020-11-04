Штаб Байдена ответил на намерение Трампа обратиться в суд из-за голосов

Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена отреагировал на угрозы действующего главы США Дональда Трампа обратиться в суд из-за подсчета голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам менеджера кампании Байдена Джен О’Мэлли-Диллон, заявления Трампа возмутительны.

«Они возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах», — сказала менеджер штаба.

Также она добавила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым.

«Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят», — отметила О’Мэлли-Диллон.