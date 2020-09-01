Штаб Бабарико ответил на критику Тихановской

Штаб оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарико ответил на критику экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

В заявлении отмечается, что штаб Бабарико «полностью согласен» с тем, что Тихановская одержала победу на выборах, а результаты голосования были сфальсифицированы.

Комментируя слова Бабарико о проигрыше оппозиции, в штабе пояснили, что видеообращение было записано 14 июня «на случай, если политик не сможет участвовать в выборах».

В штабе также отметили, что изменение Конституции является одной из главных долгосрочных политических задач, без выполнения которой невозможно сформировать эффективную систему управления государством.

Ранее штаб Бабарико сообщил о создании новой политической партии «Вместе» и выложил видеообращение политика.

Тихановская поддержала идею создания партии, но выразила несогласие с заявлениями политика о том, что оппозиция проиграла выборы, а сейчас основной задачей является проведение конституционной реформы. (gazeta.ru)