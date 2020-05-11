Шпионы Кремля: система «совка» должна быть разрушена в самой России и во всех соседних странах

В Грузии базируется группа хакеров, связанная с Кремлем и российскими службами безопасности, стоящая за атаками на британские лаборатории, занимающиеся изучением коронавируса, сообщает 10 мая Daily Mail.

По данным издания, 14 марта атака была совершена на клинику в западном конце Лондоне, где проводятся испытания лекарств и вакцин от коронавируса. Утверждается, что хакеры украли из баз клиники «множество личных данных», включая сканы паспортов, страховых карт и виз, а также фотографии пациентов, медицинские анкеты и документы об историях болезней, передает «Эхо Кавказа».

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Maze. Часть украденных данных кибер-преступники слили в теневую Сеть. В свою очередь лаборатория обратилась за помощью в Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

«Дальнейшее расследование предполагает, что ответственные хакеры базируются в Грузии и связаны с Кремлем и российскими службами безопасности. Один источник утверждает, что хакеры потребовали 2 миллиона фунтов стерлингов за возвращение данных, но предложил компании «скидку», если она найдет лекарство от COVID-19», — пишет Daily Mail.

Британская газета впервые сообщила об атаках на британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, на прошлой неделе. Тогда утверждалось, что за взломами стоят хакеры, связанные с Россией и Ираном.

В NCSC признают, что количество подобных прицельных кибератак увеличилось. Одновременно источник Daily Mail в британских спецслужбах сообщил, что «за последние несколько недель на страну произошли такие кибератаки, которых никогда не видели даже некоторые наши самые высокопоставленные сотрудники». Собеседник газеты уверен, что конечная цель хакерских групп — «подорвать работу Великобритании по поиску вакцины».

Действительно, более всего тут интересны цели путинских шпионов, поднаторевших в компьютерных войнах. Судя по событиям последних лет, такие организованные группы, работающие на Москву, под видом безобидных IT-специалистов живут и действуют в разных странах мира. То есть, что является конечной задачей этих кремлевских хакеров, базирующихся за рубежом — прямое воровство результатов научных исследований и других данных, или работа по созданию дезинформации? И еще один вывод следует из происходящего — Путин не скупится на разрастание и усиление своей тайной кибер-армии.

Эти события и вопросы прокомментировал # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Безусловно, кибер-война стала одним из основных оружий этого века. Кампании дезинформации, атаки на госучреждения и прочие инструменты призваны подрывать и вносить панику. Я не удивляюсь, что хакеры, связанные с Кремлем, занимаются темой вируса, как и армии ботов занимаются распространением дезинформации и пропаганды. Именно тогда, когда общества наиболее подвержены эмоциям, страхам, кибер-война становится тем оружием, которое действительно работает.

В данном случае стоит больше внимания уделить нахождению этих хакеров в Грузии. Надеюсь, грузинские спецслужбы вместе с партнерами из Великобритании и США займутся этой темой. Не тайна, что за восемь лет в Грузии не вскрыта ни одна ячейка, не уволен и не раскрыт ни один шпион, хотя думать, что у Кремля их здесь нет — просто нелепо. Кроме того, давайте вспомним, что недавно Facebook поудалял сотни аккаунтов в соцсетях, связанных с грузинской властью или людьми, которые интересы этой власти обслуживают. Появляется логичный вопрос — а хочет ли вообще руководство страны найти этих хакеров или выявить армию троллей, которая работает по Грузии?! Стоит ли вообще такая цель, если примерно те же инструменты использует не только Россия, но и другие страны постсоветского пространства, включая Грузию. Вопрос не в кибер-войне, а в системе. Система «совка» должна быть разрушена в самой России и во всех соседних странах. Только тогда, когда будут независимые СМИ, прозрачность мы почувствуем себя защищенными.