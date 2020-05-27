Шоу продолжается: что предлагают бакинцам в виртуале

Концерты, кинопоказы и прочие культурные мероприятия по-прежнему продолжаются в режиме онлайн.

В честь 102 годовщины со дня основания Азербайджанской Демократической Республики 28 мая состоится большой праздничный концерт в режиме онлайн, организованный Фондом поддержки азербайджанской диаспоры. Как сообщает #, концерт начнется в 22.00 и будет транслироваться в прямом эфире на странице фонда в соцсети Facebook.

В программе выступят известные азербайджанские музыканты, работающие за рубежом, лауреаты международных конкурсов, победители различных фестивалей.

Среди них — народный артист Украины Гурбан Аббасов, композитор, пианист, дирижер, лауреат международных конкурсов, первый азербайджанец, получивший диплом дирижера в Венском университете музыки и исполнительских искусств Абузар Манафзаде и его супруга, солистка Венской консерватории Карен Дэнджер — Манафзаде, певец, представитель Германии на конкурсе Türkvision 2016 Сейран Исмаилханов, представитель традиционной школы азербайджанских ашугов, преподаватель Грузинской консерватории Наргиля Мехтиева, известная певица из Беларуси Гюнеш Аббасова и др.

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) при поддержке Госфильмофонда России проведет онлайн-показ художественных фильмов, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили # в пресс-службе центра, 30 мая будет представлен фильм режиссера Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после войны» (1944 год, киностудия «Мосфильм»), а 31 мая – картина «Жди меня», снятая режиссерским тандемом Борисом Ивановым и Александром Столпером в 1943 год на киностудии «ЦОКС». Ссылки для просмотра фильмов:

https://youtu.be/D4CWfrlOvRk и https://youtu.be/rfPhDyyEztM

Показы начнутся в 15.00.

По случаю Международного дня йоги посольство Индии в Баку проводит конкурс по двум категориям. Суть первой категории под названием Yoga Contest заключается в том, чтобы снять видео, посвященное йоге, продолжительностью не более 1 минуты. Вторая категория посвящена созданию лучшего плаката на тему йоги. Конкурсные работы принимаются по электронному адресу [email protected] Последний срок подачи работ на конкурс — 18 июня. Жюри определит три лучшие работы в каждой из категорий и наградит их авторов.