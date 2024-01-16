«Баку, спасибо за 2 аншлага! 15000 зрителей увидели наше ледовое шоу «Сказки Плющенко», и впервые в Баку за 3 года выпал снег и получилась настоящая зимняя сказка! Спасибо за невероятный приём! До встречи на наших шоу в Баку 17 и 18 мая — «Лебединое Озеро» с балетом. Мы привезем вам настоящую сказку под музыку великого Чайковского! До встречи, Баку!», — написал прославленный фигурист Евгений Плющенко на своей странице в Инстаграм.

Таким образом, чемпион мира, легенда фигурного катания, а ныне — успешный артист и постановщик шоу на льду с участием звезд спорта, вскоре вновь вернется в Азербайджан.

Завершившиеся гастроли Плющенко и его команды в Баку стали 52 по счету шоу в текущем новогоднем туре команды, сообщает #.

Спортсмены выступали на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева с грандиозной программой «Сказки Евгения Плющенко».