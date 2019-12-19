Шотландия хочет провести второй референдум о независимости

Правительство Шотландии сегодня направит Лондону официальный запрос о проведении нового референдума о независимости, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

Ранее она неоднократно говорила, что считает вопрос о референдуме решенным, и обещала подать запрос на его проведение до конца года. Провести референдум планируется в следующем году.

«Возможность для Шотландии реализовать право на самоопределение важна, так как альтернативой является будущее, которое мы отвергли (Brexit), но которое нам навязывают. Наше будущее должно быть в наших руках. Сегодня я опубликую документы, по которым Шотландия сможет сделать этот демократический выбор», — сказала Стерджен, выступая в Эдинбурге.

Референдум в Шотландии прошел в 2014 году. Тогда большинство проголосовало за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Однако в 2016 году на референдуме о членстве в ЕС, на котором Великобритания в целом проголосовала за Brexit, Шотландия выступила против. (РИА Новости)