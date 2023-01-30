Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что промышленность Германии имеет особый интерес к чилийскому литию и желает поддержать Чили в добыче полезных ископаемых. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом этой латиноамериканской страны Габриэлем Боричем в Сантьяго-де-Чили, передает РИА Новости.

«Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых», — сказал канцлер.

Политик, который находится в турне по странам Латинской Америки, также обратил внимание на запуск совместного предприятия по производству водорода.

В рамках визита Шольц подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного дела и экономики, чилийская национальная медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubis заключили меморандум о взаимопонимании.