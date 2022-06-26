Германия и США будут всегда действовать сообща в вопросах оказания поддержки Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступивший сегодня хозяином саммита «Большой семерки» в Баварии, передает ТАСС.

Перед началом саммита G7 в замке Эльмау состоялась встреча немецкого канцлера с американским президентом Джо Байденом. Шольц отметил, что США и ФРГ остаются едиными во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования украинского конфликта.

«Можно ясно сказать, что Германия и США будут всегда действовать сообща, когда будет заходить речь о вопросах безопасности Украины. Это так и останется в будущем. Мы снова заявили о приверженности этим совместным действиям при тесной координации», — отметил канцлер.

Американской лидер с Шольцем согласился, подчеркнув, что страны должны «держаться вместе».

«В Кремле надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий, но этого не произошло и не произойдет», — сказал Байден.