Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Российская операция в Сирии привела к полному разгрому террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), заявил министр обороны России Сергей Шойгу в своей статье для газеты «Красная Звезда».

В результате российской операции ИГ «перестала существовать», при этом на территорию России не проник ни один террорист, отметил глава Минобороны.

Шойгу также подчеркнул, что действия России позволили нанести существенный урон всему международному террористическому подполью.