Более 100 серверов пророссийской хакерской группы NoName057(16) по всему миру были выведены из строя после масштабной операции властей Евросоюза под кодовым названием Eastwood, пишут Bloomberg и AP News со ссылкой на заявления Европола и Евроюста. По данным ведомств, во вторник был проведен «день действий» против совершивших более 1000 атак на европейскую инфраструктуру за три года хакеров.

Скоординированная международная операция «привела к нарушению работы инфраструктуры для кибератак, состоящей из более чем ста компьютерных систем по всему миру», заявили в Европоле. В то же время в результате действий властей ЕС была отключена «значительная часть центральной серверной инфраструктуры группировки».

Помимо этого, европейские правоохранители арестовали двух человек, причастных к группе, во Франции и Испании, а также провели обыски в двух десятках домов в Испании, Италии, Германии, Чехии, Франции и Польше. Еще были выданы ордера на арест шести граждан РФ, включая двух предполагаемых «главных руководителей» атак NoName057(16), заявили власти. Имена пятерых из них были указаны на сайте Европола в разделе «Самый разыскиваемый в Европе».

«Действующие от имени NoName057(16) — это в основном русскоязычные сторонники [группы], которые используют автоматизированные инструменты для проведения распределенных атак типа „отказ в обслуживании“ (DDoS). Действуя без формального руководства или сложных технических навыков, они руководствуются идеологией и вознаграждениями», — заявили в Европоле.

Члены хакерской группы изначально действовали против украинских госструктур, но позже стали атаковать инфраструктуру стран, поддерживающих Киев в оборонительной войне против России, многие из которых являются членами НАТО.

Например, в феврале Noname057(16) атаковала порядка двадцати итальянских веб-ресурсов, включая сайты банков и аэропортов, докладывало агентство по кибербезопасности Италии. В январе группа совершила кибератаки на сайты ряда швейцарских банков и муниципалитетов, что привело к временным перебоям в их работе. Кроме того, хакеры на протяжении нескольких дней «ддосили» инфраструктуру Германии, затронув работу сотен организаций, включая оружейные заводы, поставщиков электроэнергии и госучреждения, а также атаковали службы и организации Нидерландов, связанных с организацией июньского саммита НАТО.

Участники Noname057(16) в своем телеграм-канале позиционирует себя как «самую активную пророссийскую хакерскую группировку» и заявляют о противодействии «русофобии». (moscowtimes)