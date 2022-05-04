Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в настоящий момент контролируют Мариуполь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шойгу, сейчас на освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территориях ДНР и ЛНР, а также Украины налаживается мирная жизнь.

«В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — отметил глава Минобороны.

Как подчеркнул Шойгу, остатки украинской военной группировки, располагающиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь», сейчас надежно блокированы.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории», — сказал министр.