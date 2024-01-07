Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полном контроле над севером сектора Газа и расформировании северных бригад и дивизий группировки ХАМАС.

По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, «демонтаж структур» джихадистов включал пять задач: «ликвидацию» командиров, наземную борьбу с группировкой, сбор разведданных, уничтожение оружия, а также подземных тоннелей. Все эти цели достигнуты, подчеркнул Хагари.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что теперь армия сосредоточена на боевых действиях в центре и на юге Газы. Хагари пообещал, что задача будет выполняться другими методами, полученными на основе опыта в ходе наземной операции в секторе Газа.

Военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС началась после нападения джихадистов на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли более 1200 человек, более пяти тысяч получили ранения. В заложниках у палестинских группировок в Газе оказались примерно 240 человек. Часть из них– в основном женщины и дети – были обменяны на палестинских заключённых женщин и подростков, которые отбывали наказание в израильских тюрьмах.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы в результате атак Израиля погибли более 22 тысяч палестинцев, большинство из которых — это женщины и дети.

Представители многих стран мира критикуют ЦАХАЛ за большое количество жертв среди палестинцев. Израильские власти в ответ заявляют, что ХАМАС размещает свои объекты внутри жилых кварталов Газы и использует гражданское население в качестве прикрытия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что Израиль будет проводить военную операцию до полного уничтожения ХАМАС. Вместе с тем эксперты, опрошенные CNN, полагают что израильское руководство отказывается от планов полной ликвидации группировки и перенаправляет силы на освобождение оставшихся захваченных заложников. (svoboda.org)