Школы не работают, а развлекательные центры переполнены

После распространения в Азербайджане эпидемии коронавируса, Кабмин принял решение о закрытии всех учебных заведений до 20 марта. Свое решение Кабинет министров объяснил необходимостью профилактических мер в учебных заведениях.

Напомним, что 26 февраля 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с рекомендациями, следование которым, по его мнению, может существенно снизить риск заражения коронавирусом.

Также было рекомендовано избегать места массового скопления людей и массовых мероприятий.

Но азербайджанские родители, кажется, не знакомы с этими рекомендациями.

После того как были приостановлены занятия в учебных заведениях и начались работы по дезинфекции, родители решили скрасить вынужденные внеплановые каникулы своих детей. Сейчас вузы и школы пустуют, но развлекательные центры переполнены. # решило выяснить, проводится ли дезинфекция этих развлекательных центров.

Как заявили # в развлекательном La Liga Game Center, у них периодически проводятся дезинфекционные мероприятия. В последний раз в этом центре дезинфекция была проведена 15 дней назад.

По словам представителей Portal Games MUM, 5 марта 2020 года их руководство сообщило о намерении провести дезинфекцию в учреждении.

А по словам Gallery for Kids, у них не проводятся работы по дезинфекции. Причину сотрудник центра не смог объяснить.

Мы также обратились в торгово- развлекательные центры 28 Mall, в Metropark Shopping Mall, и Ganjlik Mall. Как заявили нам менеджеры этих компаний, в их учреждениях была проведена дезинфекция в связи с коронавирусом.