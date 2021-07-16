Собрать ребенка в школу для многих азербайджанских семей –задача непростая. Покупка школьной и спортивной формы, школьного ранца и необходимых канцелярских принадлежностей обходится недешево. Все это нужно при учебе в традиционном формате. На дистанционном обучении нужен ноутбук или стационарный компьютер. Эта покупка, конечно, не из разряда ежегодных, но не все ее потянут. И если школьников в семье несколько, для нормального учебного процесса понадобится несколько соответствующих электронных устройств. Что касается гибридного обучения, которое в прошлом учебном году в основном применялось в Азербайджане, то в этом случае нужны и форма, и тетради, и ноутбук.

Такие расходы могут серьезно ударить и по бюджету среднестатистической семьи, что уж говорить о малоимущих семьях. Надо еще учесть, что из-за пандемии доходы многих граждан сократились, а кто-то и вовсе потерял работу, а новую так и не нашел. И до пандемии были случаи, когда дети оставались вне системы образования из-за того, что у родителей не было средств на приобретение всего необходимого для школы. Сейчас таких случаев может быть больше. Помимо всего вышеперечисленного, нужна еще обувь, теплая одежда и т.д.

В России президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате на детей школьного возраста для подготовки к началу учебного года. Семьи, в которых растут дети школьного возраста (от 6 до 18 лет) получат с 16 августа по 10 тысяч рублей (около 230 манатов) на каждого ребенка. Заявления от родителей принимаются с 15 июля по 1 ноября.

В Азербайджане выплата к новому учебному году определенной суммы на сбор ребенка в школу помогла бы многим родителям. Но, к сожалению, ничего такого нет, и в обозримом будущем не предвидится.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в беседе с # отметил, что в России ситуация с уровнем жизни разная по регионам и во многих местах люди живут бедно. У нас тоже есть люди, которые нуждаются в таких выплатах, но это надо, на его взгляд, делать не так, как в России. То есть помощь, в том числе в сборах в школу, нужно оказывать не всем, а тем, кто в ней реально нуждается.

«На это у нас есть муниципалитеты и общественные организации, которые должны проводить мониторинги и выяснять, какое материальное положение в семьях. В свое время я проводил похожую работу, когда готовил программу по устойчивому развитию для конкретного села. Мы составили полный список проживавших там сельчан, сколько из них зарабатывают менее 2 долларов в день, кто из них нуждаются. Нужно провести подобный мониторинг и для выплат денег на нужды школьников, составить списки хотя бы на следующий год»,–сказал эксперт.

Он подчеркнул, что размер зарплаты при этом не главный показатель. Человек может зарабатывать, скажем, тысячу манатов в месяц, что неплохо в наших реалиях, но если у него пятеро детей, ему этого не хватит.

«Надо учитывать, что цены на продукты питания и многие другие товары растут, а доходы у большинства остались те же или сократились. Забота государства, – говорит Агаев, – открывать рабочие места, создавать условия, чтобы люди могли зарабатывать. А как они будут расходовать деньги – это дело семьи. Но надо знать и кто нуждается, кто отстает от минимальных стандартов жизни, чтобы помогать ему в том, что действительно необходимо».

Вопрос с выплатами пособий на детей в разных формах обсуждается в обществе, но правительство пока не выдвигает в связи с этим никаких инициатив. Много обсуждений идет в СМИ, соцсетях, но дело никак не сдвинется с мертвой точки. Об этом «Зеркало» заявил # экономист Натиг Джафарли.

«Мы со своей стороны отправили предложения в Милли Меджлис по поводу того, чтобы в следующем году миллиард манатов был выделен для выплат детских пособий. Чтобы хотя бы 100 манатов пришлось на каждого второго ребенка для начала. В стране примерно два миллиона семьсот тысяч детей, из них около 900 тысяч –вторые дети в семье, то есть наибольший охват именно в этом сегменте. Надо сделать хотя бы первый шаг», – говорит экономист.

По его словам, в России демографическая ситуация намного хуже, чем в Азербайджане, и некоторые чиновники говорили о том, что потому детские пособия у нас не актуальны. Но это не только демографический, а еще и социальный вопрос, вопрос благосостояния населения.

«Бюджет страны позволяет выделить на детей определенную сумму. Надо создать четкий, работающий механизм и решить этот вопрос. Многие семьи этого очень ждут. Когда осенью в парламенте будет обсуждаться бюджет следующего года, нужно усилить общественные дебаты по этому вопросу. Может тогда и парламент страны и правительство, наконец, отреагируют на требование населения по поводу детских пособий», – считает Джафарли.

Что касается единовременных выплат, как сейчас в России, то, он не думает, что в этом году какое-то подобное решение у нас может быть принято. Уже середина июля и до начала учебного года остается немного времени. Но, как говорит эксперт, надо делать ставку не столько на единовременные пособия, сколько работать над принятием четкого закона, который будет регулировать такие вопросы, как выплаты детских пособий. Благодаря ему они будут ежегодно индексироваться и доходить до адресатов.