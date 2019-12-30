Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств

Актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее аккаунт на сайте знакомств Bumble заблокировали. По ее словам, модераторы сайта получили несколько жалоб на то, что этот аккаунт фейковый и актрисе не принадлежит.

Очевидно, ни пользователи Bumble, ни его администрация не поверили, что сама Шэрон Стоун может искать себе пару на сайте знакомств.

«Эй, @bumble, вы что, меня исключаете? Не прогоняйте меня из улья!» — написала актриса в «Твиттере».

Когда в Bumble поняли, что аккаунт не фейковый, его тут же разблокировали и заверили актрису, что безмерно рады ее присутствию на сайте. Еще бы. (bbc.com)

| 2019-12-30T21:53:36+00:00 30 декабря 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss