Турция приветствует высказывания лидеров Азербайджана и Армении о готовности к диалогу. Мы также приветствуем начало контактов азербайджанских и армянских парламентариев. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт во вторник в Анкаре.

По словам Шентопа, итоги 44-дневной войны 2020 года открыли новую страницу в истории Южного Кавказа.

Спикер турецкого парламента отметил, что мир и нормализация соответствуют интересам всех государств региона.

«Это касается и отношений Турции и Армении. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в случае наличия искренних шагов со стороны Армении, Анкара готова поэтапно нормализовать связи с Ереваном. Процессы нормализации связей между Турцией и Арменией, а также Арменией и Азербайджаном, должны взаимодополнять друг друга», — уверен Шентоп.

При этом, он призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и спецпредставителя председателя ОБСЕ учитывать новые реалии «на поле» и проанализировать причины отсутствия результативности многолетний усилий посредников. «В этом случае в ОБСЕ смогут внести положительный вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией», — уверен Шентоп.