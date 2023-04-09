Американский министр обороны Ллойд Остин, по всей видимости, приказал пилотам ВВС США не подлетать близко к Крымскому полуострову, держаться от него на дистанции в примерно 80,4 км. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, которая изучила попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

На одном из них изображена карта Черного моря, на которой обозначены районы, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Их границы начинаются примерно в 19,3 км от побережья Крыма, «что соответствует международному праву», утверждает издание. Однако на карте дополнительно прочерчена линия примерно в 80,4 км от полуострова с пометкой SECDEF Directed Standoff, которая, по данным издания, «указывает, что Остин, скорее всего, приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова».

В другом документе говорится, что в период с 29 сентября 2022 года по 26 февраля 2023 года французские и британские самолеты совершали наблюдательные полеты над Черным морем с экипажем на борту, в то время как ВВС США использовали беспилотные летательные аппараты, в том числе RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel и MQ-9 Reaper. Как поясняется в материалах, каждый месяц проводилось по несколько таких полетов. Документ имеет гриф SECRET/NOFORN, что запрещает передавать его лицам, не являющимся гражданами США. В нем подробно описывается реакция России на полеты американских, британских и французских летательных аппаратов. (ТАСС)

