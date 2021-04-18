Шеф Пентагона был против вывода войск США из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин выступал против вывода американских войск из Афганистана, о планах завершить который к 11 сентября объявил в минувшую среду президент Джо Байден. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, глава Пентагона докладывал Байдену о том, что несколько американских военачальников выражали беспокойство планами Белого дома по выводу войск из Афганистана. В их число, по информации издания, входили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

Сам Остин, как отмечает The Wall Street Journal, предупреждал американского лидера о том, что с выводом ВС США из Афганистана фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности, установившейся в стране. О том, что Байден принял решение, противоречащее советам военачальников, глава Пентагона и председатель Комитета начальников штабов узнали 6 апреля. Как отмечает издание, американский лидер настоял на том, что вывод ВС США наилучшим образом поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане. (ТАСС)