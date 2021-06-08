Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Абдуллу Шахида с избранием на пост председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Поздравляю Абдуллу Шахида с избранием на пост председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — написал Боррель во вторник на своей странице в Twitter. При этом он подчеркнул, что «в настоящее время, в период нестабильности Генеральная Ассамблея ООН призвана сыграть ключевую роль в решении глобальных проблем». «Я рассчитываю на ваше лидерство и надеюсь на совместную работу», — заключил глава дипломатии ЕС.

В понедельник представитель Мальдив Абдулла Шахид был избран на пост председателя 76-й сессии ГА ООН. Он сменит представителя Турции Волкана Бозкыра. Абдулла Шахид займет должность председателя сессии в сентябре, однако уже в ближайшее время он намерен приступить к формированию своей команды, чтобы добиться осуществления целей председательства. Среди основных задач, Шахид назвал восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, борьбу с изменениями климата, а также обеспечение гендерного равенства. (ТАСС)