Шаг вперед, два шага назад, или Риторический вопрос представителям Оперштаба

Шаг вперед, два шага назад. Это название книги вождя мирового пролетариата Владимира Ленина сегодняшнему поколению вряд ли что-то скажет. И, тем не менее, эта фраза как нельзя кстати подходит к ситуации, которая сегодня наблюдается в Азербайджане.

Как вы поняли, речь идет о коронавирусе. Пару месяцев назад Азербайджан гордился тем, что «корона» нам нипочем, и с вирусом мы разберемся на раз-два. Однако, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, начинай строить планы. Не знаю, как насчет Бога, но «корону» азербайджанцы рассмешили.

В то время, как мы думали, что вирус не устоит перед бравыми азербайджанцами, жизнь показала, что не все уж так радужно. С каждым днем число инфицированных «короной» в стране возрастало. И когда все достигло «точки кипения», правительству Азербайджана пришлось вновь пойти на радикальный шаг. И власти решили, что в создавшейся ситуации лучше всего пойти вперед. Вперед в прошлое.

В виду того, что в Азербайджане уж слишком много «законопослушных» граждан, властям пришлось вернуться к началу. Так, карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 августа. Об этом на брифинге сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров страны. Отмечается, что данное решение было принято после детального анализа эпидемиологической ситуации в стране. С 21 по 5 июля в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже и Апшеронском районе страны будет введен строгий карантинный режим. В данный период жители перечисленных городов и районов будут выходить из дома на основании смс-разрешений. Также на это время будет приостановлено обслуживание на местах в торговых центрах, объектах общепита, работа парикмахерских и салонов красоты, музеев. При этом продолжит работу Бакинский метрополитен, останутся доступны парки и центры отдыха. Лицам старше 65 передвижение не запрещается, однако им настоятельно рекомендуется не покидать дома.

На первый взгляд, все вроде логично. Если несознательные граждане считают себя выше закона, то подобного рода запрет необходим. Но давайте взглянем на все это еще раз.

Вас в решении Оперштаба ничего не смущает? Откровенно говоря, автора этих строк терзают смутные сомнения по поводу метро. И в этом вопросе логика ломается вдребезги. Посудите сами. Какой смысл давать «добро» на деятельность метро, где скапливаются тысячи наших сограждан (заметьте, не все они ответственны), и запрещать работу кафе и ресторанов, парикмахерских? Ну, сколько там людей может собраться? 20, 30, ну хорошо 50. И это рассадник «короны»? Вопрос риторический.

Вы знаете, после такого решения Оперштаба, становится понятным, почему некоторые наши граждане не хотят соблюдать установленные правила. Как говорится, каков поп, таков и приход…