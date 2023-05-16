Служба Государственной Безопасности (СГБ) продолжает комплексное расследование по предотвращению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, направленной против Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА со ссылкой на СГБ, в результате принятых мер задержан и привлечен к уголовной ответственности в Азербайджанской Республике Ахмедов Рашад Ахмед оглу 1980 года рождения, подозреваемый в государственной измене и планировании совершения террористических провокаций в Азербайджане, поселившись на территории третьей страны и выполняя задания спецслужб Армении.

Установлено, что Рашад Ахмедов, привлеченный к тайному сотрудничеству в обмен на материальную заинтересованность, выполнил поручения органов спецслужб указанной страны в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики. Рашад Ахмедов совместно с Амировым Ровшаном Муса оглу 1991 года рождения и другими лицами, которых он привлек на основании возложенных на него поручений, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды в нашей стране на этнической и религиозной почве и нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах “Youtube” и других социальных сетях на азербайджанском языке. Рашад Ахмедов по поручению спецслужб Армении организовал распространение среди граждан Азербайджанской Республики в целях этнического сепаратизма 200 поддельных карт с фрагментарным изображением территорий Азербайджанской Республики, специально составленных заведующим кафедрой Ереванского государственного университета Гарником Асатряном и другими лицами.

Кроме того, Рашад Ахмедов и выполнял и другие поручения, возложенные на него в направлении подготовки террористических провокаций в целях демонстрации намерения граждан Азербайджанской Республики совершать беспорядки якобы на этнической и религиозной почве, планирование действий, сопровождающихся совершением взрывов, пожаров и других общественно опасных последствий на территории Азербайджанской Республики, выявление лиц, дающих согласие на совершение террористических актов, привлечение их к совместной преступной деятельности.

Ахмедов Рашад Ахмед оглу привлечен к уголовной ответственности по статьям 274-й (Государственная измена), 28-й, 214.1-й (терроризм) и 281.3-й (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей), Амиров Ровшан Муса оглу — 274-й (государственная измена) и 281.3-й (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК АР и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается расследование.