Власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. Об этом в понедельник сообщает северомакедонское информационное агентство MIA.

«Посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в понедельник в министерство иностранных дел для вручения дипломатической ноты, в которой пять сотрудников российского посольства указаны как персоны нон грата», — говорится в сообщении. Дипломаты должны покинуть территорию страны в течение пяти дней.

В 2021 году власти Северной Македонии дважды высылали сотрудников российского посольства. В МИД России в контексте этих событий отмечали, что «северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям». Посол РФ в республике Сергей Баздникин в конце прошлого года выражал надежду на то, что власти Северной Македонии «осознают бесперспективность эскалации напряженности».