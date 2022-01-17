Сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн в Stories своего Instagram призвала свою знаменитую родственницу к миру.

Она попросила Бритни позвонить. «Я много раз пыталась поговорить с тобой лично, как сестра с сестрой, но ты выбираешь все решать публично. Но все-таки прекрати говорить, что я тебя не поддерживала, что я выдумываю. Я с радостью расскажу, сколько раз я связывалась с тобой, поддерживала тебя, пыталась помочь», — написала Джейми Линн, потребовав прекращения вражды.

Ранее, рассказывая о своей выходящей книге мемуаров, Джейми Линн также заявляла, что больше других поддерживала Бритни во время продлившейся 13 лет опеки над певицей. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов. Сама артистка в постах в своем Instagram отрицает это, утверждая, что поддержки в семье у нее не было. В Instagram от Джейми Линн она отписалась.