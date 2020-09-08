«Серый кардинал» возвращается в Кремль?

В январе в Кремле произошло важное, не оставшееся без внимания как местных, так и западных СМИ, событие. Помощник Путина Владислав Сурков сразу же после смены правительства заявил, что хочет оставить государственную службу в связи «со сменой курса на украинском направлении». Владимир Путин долго отставку не принимал, а после обострения на Донбассе 18 февраля подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.

Фигура Суркова очень интересна. Не зря британская газета The Guardian включила его в топ-10 мировых политиков, которые окажут самое большое влияние на формирование повестки 2020 года. Авторы нашумевшей публикации были убеждены, что реальное влияние Суркова выходит далеко за пределы его прописанной ему ранее зоны ответственности – курирования вопросов, связанных с восточной Украиной.

Отсутствие Суркова на политической арене давало о себе знать. Было такое ощущение, что Путин переосмысливает и переформатирует свое позиционирование в российской политике. В частности, по украинской политике прощупывалось желание Москвы немного «смягчить» ситуацию на фоне западных санкций, которые сильно ударили по российской экономике на фоне пандемии.

Но проблема возникла там, где её многие не ждали. Беларусь. Сейчас у Москвы выжидательная позиция, зависящая во многом от политической судьбы самого Лукашенко. Ведь в случае прихода к власти оппозиции, Россия вслед за Грузией и Украиной потеряет и Беларусь. Для предотвращения подобного сценария Владимиру Владимировичу нужен человек, который будет держать руку на пульсе и полностью изменит информационный фон в пользу Москвы. Кто это? Естественно, «серый кардинал».

Итак, бывший помощник президента России, экс-заместитель главы администрации президента Владислав Сурков решил вернуться в политику. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo из осведомленных источников.

Собеседник канала раскрыл три варианта возможного возвращения Суркова. Согласно первому, политик начинает работать по вопросам Беларуси по линии МИД России, согласно второму — по линии Совета безопасности. Третий вариант касается самостоятельной информационно-креативной структуры, которая «будет выполнять информационные спецзадания, полученные лично от первого лица в государстве», утверждает собеседник WarGonzo в администрации президента.

Эту информацию частично подтвердили в окружении Суркова. «Наш источник не стал отрицать, что экс-помощник президента снова собирает людей, некогда работавших на него в АП», — говорится в сообщении канала. Утверждается, что он уже позвал обратно на работу Инала Ардзинбу, ранее занимавшего пост советника управления президента России по делам СНГ. Источник из окружения Суркова также напомнил, что тот служил в спецназе ГРУ, «и как настоящий спецназовец готов отправиться на любой фронт», на который укажет президент Владимир Путин.

Преданность Суркова Путину базируется на фактах. Сурков находился рядом с Путиным буквально с первых его дней во власти. Он был заместителем руководителя администрации президента с 1999 по 2011 годы. Сурков стал чрезвычайно важной фигурой в контексте политического развития России, поскольку являлся главным идеологом этого развития. Концепцию суверенной демократии, то есть того, что за рубежом называют «путинской Россией», предложил именно Сурков. Таким образом, Владислав Сурков был близким соратником, который оставался рядом с президентом на протяжении 20 лет.

Насколько велико было влияние Суркова в том, что касалось украинского кризиса, подтверждает тот факт, что он стал первым человеком, которому администрация Обамы запретила въезд на территорию Соединенных Штатов. Через несколько дней, 21 марта 2014 года, Европейский Союз также запретил Суркову въезд и заморозил его имущество.

Итак, если допустить возвращение Суркова в Кремль и кураторство им «белорусской проблемы», в скором времени ожидаются следующие изменения:

Во-первых, Москва при непосредственном кураторстве Суркова задействует более современные инструменты для контроля над Беларусью. Это, в первую очередь, любимый метод «серого кардинала» — гигантская пропагандистская машина. Есть очень интересное мнение экспертов, что, если Лукашенко «выживет» с помощью Москвы, он заплатит за это немалую цену. Минск, вероятно, будет вынужден признать аннексию Крыма Россией, предоставить ей право на создание на белорусской территории военных баз и унифицировать финансовую политику. В случае их выполнения Беларусь де-факто станет регионом России.

Во-вторых, главная задача, которая скорее будет поставлена перед «серым кардиналом» — это не проиграть Беларусь. Ведь если протесты все же вынудят Лукашенко покинуть Дворец Независимости в Минске, то это, несомненно, ударит по авторитету Владимира Путина.

В-третьих, в случае провала, у Суркова должен быть план «Б», что означает проталкивание податливого пророссийского кандидата. А есть ли у Кремля такой кандидат? Скоро мы все узнаем…

С возможным возвращением Суркова начнется новый этап борьбы России за влияние на постсоветском пространстве. Учитывая последние старания Баку избавиться от влияния Кремля, возможно, это будет решающей схваткой…

Исмайыл Вугарлы, специально для Зеркало.az