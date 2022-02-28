На сегодняшний день все леса в Азербайджане являются государственными и находятся в его ведении. Кто-то считает, что это правильно. Другие же уверены, что нужно больше привлекать частников к управлению лесами, а именно давать им лес в аренду. Этого мнения придерживается собеседник #, представитель организации «Устойчивый Кавказ» в Азербайджане, эколог Фуад Багиров.

– Что даст привлечение к управлению лесами арендаторов?

– В основном леса берут в аренду по причинам, связанным с туристической деятельностью. Другое дело, когда арендатор выращивает лес, собирает ягоды и т.д. Если будут больше привлекать заинтересованных в этом частников, данный шаг приведет к более ответственному отношению к лесам. И сейчас подобное практикуется, но пока в скромных масштабах. Кстати, привлечение арендаторов будет способствовать и уменьшению количества лесных пожаров, которые в нашей стране, к сожалению, нередки.

– Не будет ли злоупотреблений?

– В случае нарушения арендатором договора, его должны наказывать в соответствии с законом. Для того чтобы держать ситуацию под контролем, со стороны соответствующих госструктур должны осуществляться мониторинги.

Государство не должно заниматься бизнесом, оно должно заниматься регулированием прав сторон. Отмечу, что почти все лесные хозяйства имеют план от Министерства экологии и природных ресурсов, согласно которому они обязаны ежегодно производить товар, скажем, сбор ягод, сучьев и т.д, на определенную сумму. Все зависит от оценки возможностей того или иного хозяйства. То есть леса государственные, но на деле получастные. Кстати, по имеющейся у меня информации лесники в основном сейчас оформлены как исполняющие обязанности, их могут перебросить с одного лесного хозяйства в другое. Они чувствуют себя временщиками и относятся соответственно.

– Вы упомянули такой момент, как ответственное отношение к лесам…

– Лесной бизнес полукриминальный во всем мире. Например, в русском языке слова «каторга» и «лесоповал» считаются синонимами. Сама по себе рубка лесов – совсем не негативное явление, это лучше и безвреднее, чем производить и использовать пластиковые товары. Каждый год лес увеличивается в объеме на 10%. Если вырубить 10% и на их месте посадить новые деревья, никаких проблем не будет. Это возобновляемый источник. Ответственное пользование лесом очень важно, но многие относятся к нему безответственно – вырубают, попирают права коренных народов, которые традиционно испокон века живут за счет лесов, нарушают права своих работников, игнорируют правила техники безопасности и т.д.

Хотел бы поделиться следующей историей: при производстве некоторых автомобилей используют изделия из дуба, но не из него самого, а из корня дуба. Чтобы получить несколько килограммов корня, надо срубить огромный дуб, и Азербайджан в лихие 90-е наводнил автомобильные компании корнями дуба, добытыми в нашей стране. В какой-то момент иностранцы осознали, что в Азербайджане не может быть такого объема корней дуба и перестали закупать, и только это остановило полную вырубку этих деревьев.

В 1990 г. в Калифорнии прошел форум производителей древесины, трейдеров, представителей экологических и правозащитных организаций. Участники этой встречи определили необходимость создания системы, которая могла подтвердить достоверность правильного управления лесным хозяйством как результат ответственного производства лесоматериалов, обеспечивать продвижение заботы и попечения за лесами в международном масштабе. Как ответ на глобальные проблемы мирового обезлесения был образован Лесной попечительский совет (FSC-Forest stewardship council).

– Что дает сертификация лесов?

— Существуют две крупные системы сертификации — FSC и PEFC, и чтобы получить сертификат, нужно соответствовать ряду требований. Это абсолютно прозрачная процедура. Это не просто знак (монограмма), но идентификационный номер в базе данных. Покупая древесину, бумагу, мебель и т.д. у какой-то компании, можно проверить в базе данных, сертифицирована эта продукция и эта компания или нет. Это мощная система, которая позволяет отделить нелегальный бизнес от легального. Сначала сертифицируется лес, потом производитель древесины, целлюлозно-бумажный комбинат, потом бумага, типография или мебельная фабрика – это целая цепочка. Для многих крупных компаний очень важен имидж и они в своей политике прописывают, что все, что они используют, должно быть сертифицировано по экологическим стандартам, это очень важно для них. Тем самым они демонстрируют, что не потворствуют незаконной вырубке леса, бережно относятся к окружающей среде.

Например, некоторые международные организации вынуждены печатать всю свою продукцию в Турции, потому что в Азербайджане нет ни одной типографии с соответствующим сертификатом. А для международных организаций важно, чтобы бумага была из ответственного источника (даже если печать обойдется в разы дороже). В Грузии большая часть лесов сертифицирована, в Беларуси практически все, но не у нас.

– Пытались ли вы изменить сложившуюся ситуацию?

– Мы общались с некоторыми мебельными компаниями. В Европе, если вы поставляете мебель в крупный мебельный маркет, важно, чтобы был сертификат о происхождении использованного материала. Это создает новые рынки, рынки цивилизованных потребителей. Другая ситуация была связана с лесом – мы нашли в Гахе участок леса, на территории которого есть родник. Рядом был построен небольшой цех по производству бутилированной воды из этого родника. Производители не смогли выйти на азербайджанский рынок из-за существующей на нем высокой конкуренции. Есть крупные водные компании, которые занимают нишу и не позволяют выйти на рынок новым компаниям. Мы им предложили: если они сертифицируют эту часть леса и цех, то сертифицированная вода в Европе будет пользоваться популярностью. Многие европейские компании ищут именно FSC-сертифицированную воду. Но сертификация – недешевое удовольствие. Для участка леса это порядка 50 тысяч долларов. И компания на такое не решилась. Подчеркну, что сейчас в Азербайджане нет ни одного сертифицированного гектара леса, и очень надеюсь, что ситуация в обозримом будущем изменится.