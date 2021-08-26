Яблоки – один из наиболее популярных фруктов благодаря своей доступности, пользе и вкусу. В нашей стране есть все условия для того, чтобы не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этих фруктах, но и неплохо заработать на их экспорте.

В этом году ожидается, что фермеры соберут рекордный урожай яблок. Уже завершился сбор летних сортов, а осенние начинают собирать с конца августа. В прошлом году площадь яблоневых садов в Азербайджане составила свыше 31 тысячи гектаров. За три года площадь плодоносящих садов увеличилась почти на 1 тысячу гектаров. В течение 2017-2020 годов в аграрных парках были заложены фруктовые сады общей площадью более 7,5 тысяч гектаров, с которых только в прошлом году были собраны 12 тысяч тонн яблок.

Что касается экспорта, то согласно данным Государственного таможенного комитета, за январь-июнь этого года Азербайджан на экспорт отправил почти 26 тысяч тонн яблок, что на 23% больше, чем за тот же период прошлого года. Выручка аграриев от реализации яблок в данный промежуток времени – почти 12 миллионов долларов, что на 29% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортная цена за тонну азербайджанских яблок в первое полугодие составила порядка 448 долларов, что на 6% больше того же периода прошлого года. По итогам прошлого года Азербайджан на внешнем рынке реализовал свыше 72 тысяч тонн яблок по 409 долларов за тонну. В денежном эквиваленте объем экспорта превысил 29 миллионов долларов. Снижение по сравнению с 2019 годом составило 26%, но, несмотря на это, экспорт намного превысил импорт.

Мы экспортируем эти фрукты в Казахстан, Туркменистан, Турцию, ОАЭ, Иран. Однако основным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе яблок, для Азербайджана является Россия. В прошлом году наша страна поставила туда яблок на сумму 27 миллионов долларов. Но проблема в том, что РФ периодически вводит запреты на экспорт нашей аграрной продукции. Так, в конце 2020 года Россия запретила ввоз яблок и томатов из Азербайджана. Соответствующее ограничение ввел Россельхознадзор. Решение было принято из-за обнаруженных в продукции вредителей.

С 10 августа 2021 года Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию яблок с восьми азербайджанских предприятий. Решение было принято на основе анализа информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращиваемых яблок на территории государства, а также под гарантии компетентной структуры. Яблоки разрешено ввозить следующим компаниям: ООО «Агролайн» (город Гусар); OOO ECO FRUİTS (Гусарский район); OOO NİAB (Насиминский район); Маил Исмаил оглы Кишиев (Наримановский р-н); ООО GF Company (Наримановский р-н); OOO M-AGROFRESH (Гусарский р-н); ООО EL FRUİTS (Низаминский р-н); Мусбат Музаффар оглу Гасанов (Шамкирский район).

Надо понимать, что в любой момент ситуация может повториться. Также нужно учесть, что в России немало своих яблок, и российские производители яблок стремятся к тому, чтобы были введены сезонные квоты на ввоз яблок для защиты местного производства. По данным Плодоовощного союза РФ, в 2020 году в этой стране было собрано 1,08 млн тонн яблок, а импортировано 746 тысяч тонн. В Россию импортируют яблоки многие страны, в частности Молдова, Сербия, Индонезия. А нашей стране нужно подумать о том, какие еще рынки, помимо российского, мы можем охватить этой продукцией.

Экономист Фуад Ализаде подчеркнул, что все регулируется рынком. Сейчас большой спрос на яблоки, так как Россия из-за взаимных санкций с Евросоюзом запретила поставки яблок из ЕС. Это дает нашей стране возможности для увеличения поставок данной продукции в Россию.

«Конечно, можно и нужно рассматривать и другие рынки сбыта. Но, например, в арабских странах яблоки особой популярностью не пользуются. Попасть на другие рынки не так просто, но нужно к этому стремиться, проводить исследования, анализ. Что касается готовой продукции из яблок, то у нас ее производят — джемы, пюре, соки. Необходимо работать над тем, чтобы выходить с ней на внешний рынок, участвовать в международных выставках», – сказал эксперт.

По его словам, фермеры закономерно заинтересованы в прибыли и сажают то, что востребовано. Сейчас ставка делается на сорта яблок, которые дольше хранятся, но при этом некоторые традиционные сорта мы фактически утратили.