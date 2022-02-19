Пророссийские сепаратисты на востоке Украины объявили в субботу о «всеобщей мобилизации».

Об этом сообщают в субботу российские СМИ со ссылкой на «указы» глав двух непризнанных образований на Донбассе.

Экономика в районах, неподконтрольных Киеву, переведена «на условия военного времени».

Власти самопровозглашенных образований накануне объявили об эвакуации граждан в Россию. Людей решили разместить в Ростовской области России.

Наблюдатели ОБСЕ в пятницу сообщили о 870 нарушениях режима прекращения огня за сутки на Донбассе. Стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.