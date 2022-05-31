Поддерживаемые Россией сепаратисты заберут себе несколько иностранных судов, находящихся в порту взятого российской армией города Мариуполь. Как заявил глава самопровозглашённой «ДНР» Денис Пушилин, «у республики появится собственный торговый флот».

По словам Пушилина, решения о «национализации» судов уже приняты. Они будут переименованы. «Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — сказал Пушилин.

Ранее российские власти сообщали, что к моменту начала войны в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов — «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Представитель Минобороны России заявлял, что страны, в которых зарегистрированы компании-судовладельцы, «не приняли мер» по выводу этих судов из порта. Какие меры должны были быть приняты в условиях боевых действий и связывались ли российские власти с судовладельцами после взятия Мариуполя под контроль — неясно. Пушилин не привёл никаких юридических оснований для так называемой национализации иностранной собственности.

В какие страны будет возить товар «торговый флот ДНР», тоже пока неясно. Независимость сепаратистской республики признала только Россия.

Накануне, как сообщалось, из порта Мариуполя с грузом металла вышел первый с начала войны российский сухогруз. Судно «Славутич» направляется в Ростов-на-Дону. Украинские власти считают вывоз грузов из Мариупольского порта «грабежом».

В ходе боевых действий России удалось взять под контроль всё побережье Азовского моря с портами Мариуполь и Бердянск. (svoboda.org)