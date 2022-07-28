Сенат конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно на голосовании в среду вечером (четверг, 28 июля по московскому времени), передаёт The New York Times.

В тексте сенаторы призывают Государственный департамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели «бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин».

Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса — нижней палаты американского парламента, The New York Times сообщает, что её, как ожидается, должна поддержать спикер палаты Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в Демократической партии.

Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел. (svoboda.org)