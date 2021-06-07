Сразу же после неожиданного подписания в ночь на 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении Трехстороннего соглашения «о прекращении огня и всех военных действий», предполагающего ввод в зону нагорно-карабахского конфликта российского военного контингента, который якобы должен был «в целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей» осуществлять миротворческую миссию, мы с учетом российской практики в других конфликтных зонах и особых предпочтений российской стороны в отношении сторон конфликта с большой уверенностью заключили, что и на сей раз Россия не станет придерживаться нейтралитета и демонстрировать беспристрастность.

Но тогда это были всего лишь умозаключения, которые мы строили, исходя из истории государства российского. Но по мере прохождения времени, к сожалению, наши предположения стали подтверждаться, Россия оставалась верна своей имперской политике. Мало того, что введенные в Карабах российские войска оказались вовсе не миротворческой миссией, а скорее оккупационной силой, так они еще и заняли откровенно проармянскую позицию. Первым делом из текста первоначального Соглашения, опубликованного на сайте Кремля, исчез второй пункт, в котором было прописано, что «территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года». Российская сторона не стала придерживаться и третьего пункта, увеличив свой воинский контингент на означенной территории в несколько раз, подтверждением чего стало в том числе строительство 32 военных городков на 330 мест каждый, о чем открыто сказал сам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Не обеспечила российская сторона и положение четвертого пункта о том, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил». Последние не ушли ни тогда, ни сейчас. Более того, их число не только растет, но они еще осуществляют вылазки на контролируемую Азербайджаном территорию и разворачивают там диверсионную деятельность.

Не реализован и шестой пункт, согласно которому «Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район». Не вдаваясь в тонкости, скажем, что нас как там не было, так и нет.

Даже не начал реализовываться седьмой пункт, который предусматривает возвращение на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев внутренне перемещенных лиц и беженцев. Да и как возвращаться, если на этих территориях все еще взрываются мины, Россия не показывает заинтересованности в предоставлении карт минных полей Азербайджану, более того, позволяет закладывать новые. А ООН там и в помине нет, и не предвидится.

Обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших, согласно восьмому пункту, худо-бедно время от времени производится, хотя и тут армянская сторона при попустительстве России пытается заполучить обратно даже диверсантов, проникших на контролируемую Азербайджаном территорию после завершения военных действий.

Ну, наконец, девятый пункт, согласно которому «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение, гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», но из которого на сайте Кремля опять же исчезли слова — «обеспечивает транспортное сообщение». Но даже в таком виде Армения отказывается признавать этот пункт, и вовсю препятствует его реализации.

Все это уже не предположения, а конкретные факты. По истечении почти семи месяцев после подписания Соглашения можно констатировать: Армения не полностью капитулировала, она с позволения и при активной помощи России и даже Ирана продолжает строить реваншистские планы, создает новую армию и периодически устраивает такие мелкие пакости, как минирование дорог, диверсионные вылазки, небольшие приграничные конфликты, в результате чего продолжают погибать как военные, так и мирные жители. Только вчера турецкий youtube-канал «Serbest Kürsü» продемонстрировал проход через территорию Ирана в Карабах очередной российской колонны с тяжелой военной техникой (https://www.youtube.com/watch?v=cmkv-rv0FJs).

И только Азербайджанская Республика продолжает придерживаться пунктов Соглашения, и не только. Мы даже закрываем глаза на все злоупотребления и превышение полномочий «миротворческого контингента», который уже относится к Карабаху как к российской территории, не признает азербайджанскую юрисдикцию на этих землях. Россия по факту уже установила протекторат над Карабахом, строит там военную базу и инфраструктуру, открывает офисы своих министерств и ведомств, завозит туда стройматериалы, прокладывает дороги, протягивает водопровод, налаживает прочие коммуникации, строит дома для местного населения. И одновременно не выдает Азербайджану военных преступников в руководстве т.н. «НКР», более того – активно сотрудничает с ним.

Коли так, не пора ли нам отозвать свою подпись из Трехстороннего соглашения? Семь месяцев назад мы проявили добрую волю, остановив свою победоносную армию на подступах к Ханкенди, мы продемонстрировали готовность оставить в прошлом свой гнев за резню в Ходжалы, за более чем 4 тыс. плененных, десятки тысяч убитых и миллион беженцев и вынужденных переселенцев в ходе Первой Карабахской войны, за геноцид против азербайджанцев, устроенный армянами более века назад. Мы согласились на присутствие российского воинского контингента в зоне конфликта, хотя были в шаге от окончательной победы, и несмотря на злодеяния 366-го российского мотострелкового полка против жителей Ходжалы, на «Черный Январь», на оккупацию Азербайджана XI армией.

Однако, наши добрые намерения вновь обернулись против нас. Нет, нас не обманули, мы сами оказались готовы быть обманутыми, как писал незабвенный Александр Сергеевич Пушкин почти 200 лет назад. Обе стороны-подписанты Соглашения воспользовались присущей нашему народу забывчивостью, готовностью легко прощать, оставить позади все ужасы войны, ненависти и предательств, и начать с чистого листа.

Но история не терпит сослагательного наклонения – все это было, нас предавали не единожды, и прощали мы тоже часто. Происходит это и сейчас. Судьбой так предначертано, что мы оказались в одной географической зоне с армянами, и это навеки. Нам с ними жить и соседствовать, и, конечно же, надо с ними договариваться и сосуществовать. Но русские для этого нам не нужны. Мы способны решать свои проблемы без них. Это мы доказали, как на поле боя, так и в послевоенные полгода. Они только мешают. Вот сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Почему — не тема этой статьи. А наши почему для отказа от Трехстороннего соглашения мы перечислили выше. Так не пора ли и нам заявить о денонсации Трехстороннего соглашения, коли ни Россия, ни Армения не выполняют его? Вопрос риторический…