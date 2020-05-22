«Семь красавиц» азербайджанского КВН

В Азербайджане завершился виртуальный сезон КВН, впервые проводившийся по причине эпидемиологической ситуации в стране не на сцене, а на просторах соцсети Instagram.

Победителем чемпионата стала команда «Yeddi Gözəl» («Семь красавиц») из Бакинской Музыкальной Академии.

Капитан команды Мехрибан Гусейнова рассказала в интервью #, что сезон был довольно нестандартным, но ее команда приложила все усилия, чтобы продемонстрировать свой потенциал в формате виртуальной игры:

«Этой победой мы доказали себе и другим командам, что девушки это — не просто красивая картинка. Мы умеем побеждать, играя на равных с мужчинами, мы умны и креативны, мы сами пишем свой сценарий, выступаем на сцене и становимся лидерами», — заявила капитан команды.

По словам М.Гусейновой, виртуальный сезон стал для нее и других участников интересной практикой:

«Мы смогли донести свой юмор до зрителей не только со сцены, но и посредством социальных сетей», — говорит она, подчеркивая, что виртуальный сезон имеет, как плюсы, так и минусы.

Одним из минусов, на ее взгляд, является то, что команды не ощущают зрительскую реакцию:

«Смех зрителей не заменить ничем. Одно дело, когда ты выступаешь на сцене, и зрители реагируют на каждую шутку, и совсем другое, когда ты просто наблюдаешь за реакцией по «лайкам» и комментариям, — отмечает капитан и подчеркивает, что девушек в ее команде отличает «красота, чувство юмора и находчивость», что сполна оценили и жюри, и виртуальная публика.