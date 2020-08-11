Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале

СМИ узнали, певица Селена Гомес снимется вместе с актерами Стивом Мартином и Мартином Шортом в новом комедийном сериале платформы Hulu «Only Murders in the Building» («В здании только убийцы»), сообщает Deadline.
По информации издания, исполнительница хита «Boyfriend» будет продюсировать проект вместе с ними, а также Джоном Хофманом и создателями шоу «Это мы» — Дэном Фогельманом и Джесс Розенталь.
В сериале, основанном на идее Стива Мартина, расскажут о трех незнакомцах, которые обожают разгадывать разные преступления. Однако внезапно они оказываются втянуты в одно из них.
Этот сериал — не единственный проект, над которым работает актриса. Так, 13 августа на платформе HBO Max выйдет ее кулинарное шоу Selena + Chef.(РИА Новости)