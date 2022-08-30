Мы вновь хотим провести «Teknofest» в Азербайджане в ближайшие годы.

Как сообщает АПА, об этом в интервью журналистам в рамках проходящего в Самсуне фестиваля «Teknofest-2022» заявил технический директор турецкой компании «Baykar» Сельджук Байрактар.

Он отметил, что проведенный в этом году в Баку фестиваль «Teknofest» превзошел их ожидания: «Этот фестиваль вызвал большой интерес у посетителей. Это очень обрадовало нас. Наша дружба, усилившаяся после Карабаха, еще более окрепла и показала, что мы будем рядом и в плохие, и в хорошие времена».