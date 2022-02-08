Беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2 достигли больших успехов как в нашей стране, так и за ее пределами.

Oб этом заявил председатель попечительского совета фонда T3 Foundation и председатель TECNOFEST Сельджук Байрактар.

Он отметил, что «Bayraktar TB-2» является лучшим в своем классе и поставил свою подпись во многих войнах: «Эти БПЛА-роботизированные самолеты. Мир увидел преимущества «Байрактар ТБ-2» в Карабахской войне. «Bayraktar TB-2» также используется во время землетрясений и лесных пожаров».