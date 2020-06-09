Сегодня в США похоронят Джорджа Флойда

В Хьюстоне во вторник проходят похороны афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией вызвала протесты по всей стране. На похоронах будут присутствовать только родные и близкие покойного, сообщает Голос Америки.

После церемонии прощания хьюстонская полиция сопроводит траурный кортеж в соседний город Пирленд, где Флойда похоронят рядом с матерью.

В понедельник вечером здание мэрии Хьюстона подсветили красно-золотой подсветкой – в цветах школы, где он учился. Многие города поддержали эту акцию в память о Флойде: красно-золотые огни зажглись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Окленде, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других городах.

В понедельник тысячи человек пришли к церкви в Хьюстоне, где был выставлен для прощания открытый гроб с телом Флойда. На прошлой неделе мемориальные службы прошли в Миннеаполисе и Северной Каролине, где родился Флойд.

Также в понедельник обвиняемый в убийстве Флойда полицейский Дерек Човин впервые предстал перед судом в Миннеаполисе. Он находится в тюрьме и выступал в суде по видеосвязи. В следующий раз ему предстоит предстать перед судом 29 июня.