Сегодня в Азербайджане отмечается «Илахыр Чершенбе»

Сегодня в Азербайджане отмечается последний вторник перед Новруз байрамы — Илахыр чершенбе.

«Илахыр чершенбе» посвящен земле и еще называется «Торпаг чершенбеси»,- символизируя пробуждение земли, знаменует собой начало весенне-полевых работ, нового сельскохозяйственного сезона. Его наступление приходится на то время, когда первый календарный месяц весны, март, уже набирает обороты. До Новруз байрамы остаются считанные дни.

Земля становится кормилицей всего живого и на ней находят себе место все творения Всевышнего, в том числе и человек. Она кормит человека, и пробуждение ее после зимы означает пробуждение и возрождение всего живого.

Отмечая «торпаг чершенбеси», наши предки отдавали дань матери-земле, ее богатствам. А символом будущего плодородия было «семени», который, кстати, начинают выращивать накануне «торпаг чершенбеси». Процедура приготовления «семени» — предвестника весны, представляет собой целый ритуал.

С этим днем связано много праздничных примет. Так, например, следует накрыть стол, на котором непременно должно быть семь разных блюд. Должны помириться все, кто в ссоре. А вечером жгут костры и желают друг другу, чтобы все неприятности сгорели в костре.