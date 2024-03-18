Сегодня в Азербайджане отмечается последний (Илахыр) предпраздничный вторник перед праздником Новруз — «Торпаг чершенбеси» (Вторник земли).

В отличие от предыдущих вторников Новруза («Су чершенбеси», «Од чершенбеси», «Йел чершенбеси»), последний в народе отмечают особенно торжественно.

Как и в предшествующие вторники, в этот вторник принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Существует поверье, что, прыгая через костер, человек оставляет в нем свои беды и разочарования. Тушить костер запрещается, он должен потухнуть сам. В последний вторник принято говорить только хорошие слова.

По древним народным обычаям, в этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, керосин. В домах зажигают свечи по числу членов семьи.

Также по поверьям последний вторник перед Новрузом нужно проводить у себя дома, чтобы в течение года человек не разлучался с родным очагом и родными на долгое время.

Весна вступит в Азербайджан 20 марта в 07:06:21.